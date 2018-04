Cresce pouco, mas cresce

O mercado publicitário fechou o semestre com crescimento de 5%, segundo dados do Ibope Monitor, com os investimentos de R$ 28 bilhões no período. Se não chega a ser um número nos níveis registrados nos últimos anos, o mercado publicitário acredita que, pelo menos, ficou longe de ser uma catástrofe. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Luiz Lara, o valor mostra que o mercado consumidor reagiu bem às iniciativas do governo e acena com um segundo semestre mais sereno.

“Ainda será um ano difícil”, diz Lara. “Repetiremos no fim do ano um índice de expansão não muito diferente do obtido no primeiro semestre.” Lara faz questão de dizer que não se trata de um ataque de pessimismo, mas apenas de observação do cenário geral. “Mas é claro que, diante de mercados como o europeu, onde os investimentos encolheram 35%, ou do americano, onde a inadimplência de alguns anunciantes chega a 50%, o Brasil é um paraíso.”

Mais informações no Estado hoje (“Investimento publicitário cresce, apesar da crise”) pág. B10.