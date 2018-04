Comercial bom é aquele que se quer ver de novo. São raros. Em especial os que se dão ao luxo de tangenciar temas complexos, como os que tratam de questões filosóficas-existenciais. Abaixo dois deles, de tempos diferentes e produtos distintos, mas que recorrem à mesma ideia: a de trazer grandes atores falando sobre o prazer e as desventuras da arte de encenar. Um acabou de entrar em cartaz lá fora, como relata a publicitária Paula Rizzo no seu gostoso blog sobre o universo da propaganda: http://paularizzo.com. Feito para a operadora de televisão paga SKY, o anúncio traz o sir Anthony Hopkins descrevendo uma cena do clássico da filmografia americana, Sunset Boulevard. O outro, tem mais de dez anos e também foi visto por aqui também. Nele, o ator Harvey Keitel surge relacionando tormentos que enfrenta nos palcos para continuar seguindo em frente. Integra a premiada série de propagandas Keep Walking, criada para vender uísque Johnnie Walker pela agência londrina BBH. Dois ótimos astros em dois bons momentos da publicidade global.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/4Z5WdGEGkWQ” width=”560″ height=”340″ wmode=”transparent” /]

“>