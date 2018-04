Espuma Obama

A polêmica está lançada e isso pode ser uma bênção ou um desastre para a marca que está no foco dos comentários. O presidente americano, Barack Obama, foi fotografado em um encontro oficial na Casa Branca bebendo Budweiser. Era a versão light, é bom que se registre. Mas já gerou comentários na mídia, devido ao fato de a marca não pertencer mais a uma legítima companhia americana. O antigo fabricante, a Anheuser-Busch, foi comprado pela empresa belgo-brasileira InBev, no ano passado, depois de uma acirrada polêmica. Nem era de espantar portanto que houvesse reação negativa.

Para conquistar os corações americanos, a nova empresa sob a chancela AB InBev anda tomando providências. Uma delas, anunciada como uma sacada esperta, foi a contratação do especialista em marketing político, David Axelrod, que foi um dos coordenadores da vitoriosa campanha do presidente americano Barack Obama. Axelrod trabalhou também com publicitários que criaram peças para a cervejaria dona da Budweiser. Logo, a Bud Light na mão de Obama pode ter sido ideia de Axelrod, já que foi contratado para reverter a rejeição à venda de um ícone do país a estrangeiros. A assessoria de empresa diz que não, mas todos sabem que esse tipo de investida não costuma ser assumido de peito aberto.

Agências noticiosas divulgaram palpites de marqueteiros sobre o caso, entre eles Al Ries, dono da consultoria Ries & Ries. Na Bloomberg ele reforçou: “O problema é que Budweiser e a Bud Light (que são as cervejas mais vendidas nos EUA) não pertencem mais a uma companhia americana”. Há especialistas que avaliam que a escolha de Obama foi justamente orientada pela popularidade da marca para imprimir à ação uma mensagem de que o presidente é um americano médio. “Marcas líderes tendem a ser uma escolha mais segura para um político, porque o que ele está dizendo com isso é algo assim: vocês escolheram essa cerveja, não fui eu. Eu só estou refletindo o que vocês pensam” , explicou Al Ries.

A reunião regada a cerveja se deu entre Obama, o professor Henry Louis Gates e o sargento James Crowley. Os dois foram convidados por Obama para uma conversa após terem protagonizado uma situação que sugeriu racismo nos EUA nos últimos dias. Em meados julho, Crowley prendeu Gates por engano quando ele tentava entrar em sua própria casa. Como Gates é negro, apareceram as acusações de racismo. Ao comentar o incidente, Obama disse que a polícia agiu de uma “forma estúpida”. Outro incidente, afinal trata-se de um comentário impróprio para o cargo que ocupa. Para se redimir, recorreu ao encontro informal. Ele só não imaginava que, agora, vai ter que se explicar sobre suas preferências em matéria loira gelada.