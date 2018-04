Faustão versus Gugu

Em um minuto uma pessoa pode carimbar, para posterior retirada, entre 20 e 25 produtos. Lógico, terá que ter fôlego. Para apoiá-la na tarefa, a ação promocional que pretende puxar as vendas da rede varejista Magazine Luiza vai levar a família do candidato a maratonista para assistir o périplo pela unidade do shopping Aricanduva em São Paulo. Não importa onde eles morem. Basta que tenham ganho o sorteio da promoção após uma compra no valor de R$ 50,00. A escolha do lugar é, segundo o diretor do Magazine Luiza, Frederico Trajano, para dar o máximo de veracidade ao feito. É também, lógico, um ótimo cenário para o merchandising que compõe toda a campanha “Agarre o que puder”. Afinal, a correria para pegar o que der em um minuto, além de toda a vibração da família na torcida, será conteúdo a ser veiculado em rede nacional no Domingão do Faustão, o garoto-propaganda da rede varejista há três anos. Uma investida promocional que não saiu barato, mas os executivos da empresa não revelam valores. Por baixo, basta saber que 90 segundos de merchandising na Rede Globo, casa de Faustão, custam R$ 680 mil. Pelos cálculos do próprio Magazine, eles vão utilizar cerca de quatro minutos do programa durante seis meses em 24 inserções dominicais. Fora isso, há o cachê de Faustão que, por ação de merchandising, custa, no mínimo, R$ 100 mil. A ação promocional desenhada pela agência de propaganda EtcoOgilgy, que também tem filmes e outros desdobramentos, não deve ter saído por menos de R$ 30 milhões.

O setor de comércio de artigos para casa e eletroeletrônicos está ficando bem mais competitivo com a entrada do Grupo Pão de Açúcar, que comprou as 450 lojas do ramo do Ponto Frio. Aliás, a turma Ponto Frio mandou avisar que participa do Programa do Gugu, eterno rival do Faustão, com uma ação no quadro “Construindo um Sonho” , onde a rede entrega produtos para o participante que foi sorteado para ter seu sonho atendido pelo programa.