Jornal à vista

Todos os números referentes à imprensa escrita são temerários. De revistas a jornais impressos, quase sempre só há registro de queda de leitores acentuadamente nos últimos anos. A crise a céu aberto é tema de fóruns de discussão mundo afora. Mas esse cenário pouco convidativo parece não intimidar o empresário português Nuno Vasconcellos, presidente do fundo Ongoing Strategy Investments, que representa os interesses da família Rocha dos Santos que começou fortuna fabricando sabão. Hoje o fundo tem interesses diversos em vários negócios como a Portugal Telecom e o Banco Espírito Santo, além de publicações como o Semanário Ecónomico e o Díário Económico (assim com acento agudo mesmo, como se fala em Portugal). Ambas as publicações foram adquiridas por Nuno Vasconcellos em junho de 2008, por 27,5 milhões de Euros em Portugal.

A experiência editorial e midiática recente deu tão certo que, agora, o empresário luso quer aportar por aqui. Já fez o mesmo em Angola, onde também mantém um jornal econômico. No Brasil, seus emissários pretendem ocupar o lugar da falida Gazeta Mercantil. Perceberam uma oportunidade e contataram profissionais do meio para entrevistas. Se o contrato for fechado, o que está bem avançado, já em setembro deverá circular o novo jornal aproveitando assim para atrair os contratos de pacotes publicitários amarrados para o último trimestre do ano.

O comando da editorial ficará a cargo do jornalista Ricardo Gallupo com uma equipe com entre 40 e 60 profissionais. Eles vão produzir um diário em formato tabloide e papel rosado, similar ao clássico inglês do gênero Financial Times. Lógico, tudo isso se efetivará aqui por meio de um sócio majoritário nativo (ainda que laranja), já que a Constituição não permite a um estrangeiro deter mais do que 30% do capital de uma empresa no setor.

Outra parceria no segmento de mídia, que também estuda lançar um jornal econômico no vácuo da Gazeta Mercantil – que deixou de circular há dois meses –, é o Grupo Bandeirantes de Comunicação, dono da Band TV, e o Metro Internacional, empresa do grupo sueco Investment AB Kinnevik, que publica e distribui jornais gratuitos em vários países.