Mais uma vez AlmapBBDO

Endossando as recorrentes afirmações sobre o destaque mundial da propaganda brasileira, a agência AlmapBBDO acaba de ser eleita a segunda mais premiada pelo ranking global preparado pela Gunn Report (www.gunnreport.com). O primeiro lugar ficou com a agência DDB de Londres. O Gun é um levantamento feito desde 1998 para analisar desempenho das agências nos mais competitivos festivais da publicidade. Tarefa árdua, já que premiação no setor é farta. Foram consultados 76 festivais este ano.

Ironias a parte, a agência dos sócios brasileiros Marcello Serpa e Luiz Madeira tem o que comemorar. Cinco trabalhos da Almap estão entre os ‘Top 20’ selecionados pela publicação: o “Cachorro-Peixe”, o anúncio megapremiado este ano, para a Volkswagen; o “Caixas” para a empresa de caminhões da Volks; o “Gatorade Kids”; o “Até onde vai sua criatividade”, feito para a Panamericana Escola de Arte e Design; e “Weather”, anúncio da ONG Greenpeace.

É bem verdade também que, neste ano, o Brasil perdeu uma posição em relação ao ano passado, no ranking geral de países. Ficou em 7º lugar. A primeira colocação, como sempre, é dos Estados Unidos, seguido pela Inglaterra, Argentina, Alemanha, Japão e Espanha.