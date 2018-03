Mini Cooper vira burguer

Verba de marketing não muito robusta, mas de uma marca glamourosa, pode resultar em boas sacadas, desde que, lógico, a agência contratada se disponha a triangular interesses. Um caso do gênero é o do sanduíche acima. Ele foi inspirado no carrinho inglês Mini Cooper, que faz pouco tempo começou a ser comercializado oficialmente no Brasil.

A proposta da agência Pepper era desenvolver uma promoção na Lanchonete da Cidade, que atinge o público alvo do carro, dando visibilidade para a marca e convidando os participantes para um test-drive. A primeira barreira foi superar as restrições do guia da marca, que é global e restringe o uso da assinatura em muitas situações. Depois, foi convencer os sócios da sanduicheira, que adota um estilo discreto em matéria de marketing, a criar um produto com toque inglês. Algo discreto e elegante.

Após as conversas e devidas negociações, entrou no cardápio da Lanchonete o ‘Cooperburguer’, feito com ingredientes made in England. Em 40 dias de promoção, foram vendidos 7.500 sanduiches, tornando a novidade o segundo lugar na preferência dos consumidores do lugar. O novo hambúrguer perdeu apenas para o líder inconteste Bombom. Resultado virou opção do cardápio fixo. E, como contam os envolvidos “é um caso de promoção que virou produto”.