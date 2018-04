MULHERICES – Multitarefa de nascença

O pernil ficou mais de seis horas no forno em fogo brando para atingir a maciez desejada. Valeu a espera, estava impecável. Os amigos, motivados por bom vinho e ótimos acepipes, estavam irrepreensíveis no bom humor que se espera nesses ambientes aconchegantes. A autora da façanha – a de reunir todos e produzir o almoço de fim de semana – exausta. Executiva e mãe habituada a semana cheia, ousou ir além no domingão e exercer seus dotes culinários. Imaginou contar com a solidariedade do marido. E ele, verdade seja dita, até que se empenhou. Mas a natural inaptidão masculina para os afazeres domésticos, não lhe rendeu grande ajuda e sim boas risadas para todos, quando fez o relato da tentativa dele em participar da empreitada. Convocado a espremer o limão que serviria para temperar o perfil, ele até foi rápido em localizar o espremedor no armário. Porém, logo depois de observar o aparelho por algum tempo, disparou seu interrogatório: lavo o limão? o botão é o da esquerda? pode ralar a casca? e por aí foi… Ela logo percebeu que gastaria menos tempo e energia se assumisse a missão. Afinal, como diz, mulher nasceu multitarefa antes mesmo da era digital consagrar o termo com a chegada da “geração conectada”.