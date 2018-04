Campanhas publicitárias hoje em dia têm vários desdobramentos, ou “ações de ativação” como preferem os profissionais do meio, para produzir efeito. Como o público está pulverizado diante da vasta oferta de mídias, não adianta apenas dar tiro de canhão com anúncios de 30 segundos no intervalo da novela na missão de comunicar algo novo. Para chegar ao consumidor, as agências de propaganda têm que se desdobrar em sacadas na tentativa de envolver o público com a marca. É isso o que a empresa Elma Chips faz para vender mais batatinhas Ruffles para os jovens. Primeiro fez circular divertidos comerciais, criados pela AlmappBBDO, para ressaltar as diferenças de pensamento entre meninos e meninas. Veja aqui:

Depois, até o final de agosto, vai mexer com o narcisismo da galera ao exibir na telona do cinema depoimentos colhidos minutos antes, ainda na fila de espera para se assistir o filme. A ação, desenvolvida pela agência Circuito Digital, acontece nas sessões do blockbuster Harry Potter e o Enigma do Príncipe, nas salas da rede Kinoplex no Itaim, em São Paulo, e no Leblon, no Rio. A ação completa a campanha que comunica os novos sabores desenvolvidos para atender os desejos de meninos e meninas a partir de um “estudo” sobre a diversidade de pensamentos entre os que eles e elas querem. Faz graça com as conhecidas diferenças entre os sexos.