PR eficiente

. Reuters

O presidente norte-americano Barack Obama tinha ficado com a imagem arranhada na quinta-feira, após a distribuição da fotografia feita em Áquila, na Itália, aonde se reuniu com outros líderes globais. A foto da discórdia sugeria uma reação bem masculina, ao indicar que Obama apreciava, com certa ênfase, o bumbum de uma moça, depois identificada como sendo a brasileira Mayara Tavares. Aqui na redação, por exemplo, um colega fez questão de enviar a dita cuja para a sua mulher com a legenda: Veja só, ele não é santo! Isso porque disse não aguentar mais os elogios recorrentes ao desempenho de Obama, em especial com a mulher Michelle. Foi precipitado.

Hoje, em uma demonstração de como uma ação de Relações Públicas rápida pode ser eficiente para desconstruir um mal entendido, foram distribuídas imagens em vídeo, que já estão na web, que esclarecem o contexto da foto. Nelas, veja aqui a versão posta no ar pela rede americana de notícias ABCnews, o presidente americano estava apenas ajudando uma outra moça a descer os degraus. A cena se dá enquanto os líderes se preparavam para tirar a foto oficial do evento em uma escadaria. Para não deixar barato, a narração do vídeo põe sob suspeita o presidente francês Nicolas Sarkozy. Nas imagens, ele surge bem mais empolgado na observação das formas físicas de Mayara.

A comunicação de Obama, desde a sua vitoriosa campanha, tem chamado a atenção de profissionais do ramo.

Fora isso, as ações de relações públicas em si voltaram a apresentar relevância como arma de marketing. Basta observar que a disciplina, que andou meio de lado por uma boas décadas, ganhou espaço até mesmo no Festival Internacional de Publicidade de Cannes, onde estreou este ano na competição pelo reconhecimento dos melhores casos na área, com 431 peças inscritas.