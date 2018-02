Recompensa natalina

Simulação de como deve ficar a Ponte Estaiada.

A espanhola Telefónica, que acaba de perder o mais ambicionado negócio do ano para a sua expansão no País já que a concorrente francesa Vivendi comprou a empresa GVT, vai ter que se consolar com sua ação de marketing em forma de árvore de Natal gigante. Sorte de São Paulo. A operadora de telefonia decora este ano um dos mais recentes símbolos da cidade: a Ponte Estaiada, na Marginal do rio Pinheiros.

O projeto, a cargo da agência de eventos Mix Brand Experience, apelou para a tecnologia de ponta com farta iluminação com LEDs. São mais de 100 metros de altura e 70 de largura por onde se distribuirão uma infinidade deles, todos importados do Japão. Os LEDs vão formar um Pinheiro real e gigante em movimento, assim como vão produzir efeitos que simulam neve caindo.

E, como o mundo anda em ritmo de interatividade, haverá interconexão entre a iluminação da Ponte Estaiada e o site da Telefônica. Através do endereço www.nataltelefonicanaponte.com.br, em funcionamento a partir de dezembro, os internautas poderão personalizar um cartão de Natal animado, que tem a alternativa de ser customizado com a mensagem e cores da ponte, para ser depois enviado via web para que quiser.

A inauguração será em 04 de dezembro, quando oito mil motoristas por hora (estimativa do volume de carros que transita diariamente pelas duas pistas no local) serão impactados pela iniciativa. Mas ninguém duvida que, a partir de então, haverá tráfego intenso para curtir a novidade. A cidade já tem tradição em mobilizar caravanas de turistas em busca da decoração natalina nessa época do ano, em vários pontos da capital paulistana.