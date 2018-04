Ninguém questiona a efetividade de um estudo restrito, mas reproduzem com entusiasmo o estudo preparado pelo instituto espanhol Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC). O achado, que caiu nas graças da mídia, classifica a cerveja como uma bebida vcom capacidade de reidratação. e eficaz após a prática de exercícios. O levantamento realizado por dois anos recomenda o consumo diário de três tulipas de 200 ml de cerveja (ou algo entre 20g a 24g de álcool) para homens, e duas para mulheres (10g a 12g). A vantagem está na presença de elementos oxidantes, derivados da sua origem vegetal e natural, que combatem a presença de radicais livres, o que ajudaria a reduzir os efeitos do exercício físico, como as dores musculares e a fadiga. A ingestão, lógico, lembra o estudo deve moderada. Recomendação que vem sendo repetida como mantra pela indústria do setor, que a incorporou ao seu código de relações públicas e peças publicitárias.

De acordo com os pesquisadores, a cerveja contém 95% de água e é a bebida alcoólica com menor gradação (5% em média). Uma tulipa de 200 ml possui 90 calorias, o mesmo que um copo de suco de laranja. A conclusão surgiu após a observação de consumo na dieta de esportistas. Foram 16 atletas com idades entre 20 e 30 anos. Todos os envolvidos eram consumidores habituais de cerveja , mas não registram antecedentes familiares de alcoolismo.

Executivos do setor aqui no Brasil adoraram a novidade, mas preferem evitar comentários, já que há uma marcação cerrada do governo e de políticos no Congresso sobre a veiculação de publicidade de cerveja. Querem restringir. Mas em off, alguns não resistem e brincam que agora têm argumentos para patrocinar esportes no País. No exterior, várias marcas de cerveja são vistas nas camisetas de times consagrados. Na Itália, quem faz isso é a cerveja Peroni. Em Portugal, é a Sagres. Na Colômbia, a Águila e, nos EUA, é a megacervejaria Anheuser-Busch, dona da marca Budweiser, que assume o patrocínio.