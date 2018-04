Repaginação

Com investimentos estimados em R$ 35 milhões em pouco mais de um ano, as 144 lojas da rede de supermercados Pão de Açúcar vão ficar de cara nova. A mudança mais evidente estará no símbolo chapado dos morros cariocas que há 60 anos está estilizado no logotipo da marca. Com formas tridimensionais e transparentes, o recurso passa também a ser explorado nas peças publicitárias. A nova identidade visual será anunciada esta semana.

A tarefa de mudar a assinatura de uma empresa pode parecer simples, mas não costuma ser bem assim. Envolve estudos, pesquisas e mexe com a segurança dos envolvidos na tarefa de alterar um bem que, embora intangível, assume cada vez mais relevância no mundo dos negócios. “A transição de uma marca é estratégica porque esse processo pode resultar em perda de clientes”, diz Rômulo Pinheiro, vice-presidente de Branding da agência de propaganda Africa. “A marca não é resultado apenas de uma boa comunicação. Ela precisa colar no produto e serviço com valores que o consumidor perceba e com os quais se identifique. E isso leva tempo para se construir.”

Atualmente, no Brasil, há várias marcas na berlinda, em decorrência dos recentes processos de fusão e aquisição. Algumas delas se sobrepõem e não justificam o custo de manutenção. Porém, nenhum dos executivos que as administram arriscam mudanças sem antes preparar o cenário. O banco Itaú, que se uniu ao Unibanco, ainda não definiu como ficará sua marca, embora as apostas sejam claramente de que o Itaú vai predominar.

