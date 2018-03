Scarpelli não dá folga para fantasmas

O publicitário americano Bob Scarpelli está no ramo há mais de três décadas. Tempo suficiente para consolidar uma carreira de sucesso, repleta de prêmios e honrarias, como é habitual na vida de que quem chega no topo. Hoje em dia, na presidência de uma das maiores redes de agências de propaganda global, a DDB Worldwide, ele faz o que todo o profissional gostaria de fazer, bate perna pelo mundo motivando as equipes que trabalham para o grupo. E a tônica de seu discurso soa como canto: “Criatividade é a força mais poderosa no mundo dos negócios”.

De passagem pelo Brasil, a convite da DM9DDB, a sua sócia no País, Scarpelli visita pela primeira vez São Paulo, onde faz palestra para o meio, e o Rio, onde fará turismo. Ele já esteve na Praia do Forte, na Bahia, a convite dos sócios da agência brasileira, os baianos Sérgio Valente e Nizan Guanaes. Simpático e atencioso ele respondeu às seguintes questões:

Como redes de agências, que precisam gerar receita para se sustentar, vão sobreviver na era das mídias fragmentadas e das redes sociais?

Já não olhamos mais a DDB como uma empresa tradicional, embora, lógico, tenhamos orgulho do nome que construímos no antigo modelo de negócios. Estamos mudando todos os dias em função da própria transformação da sociedade. Basta lembrar que, quando fui presidente do júri de comerciais em Cannes (em 2007, aonde acontece o maior festival de publicidade do mundo), o prêmio máximo foi dado a uma campanha que não foi veiculada na televisão (o anúncio da linha Dove, da Unilever, feito para a internet).

Como fazer dinheiro nas novas mídias?

Essa é a questão chave, e ainda sem resposta. Mas os clientes vão ter que, cada vez mais, pagar pelas idéias. Os anunciantes têm que entender que não somos mais uma empresa de propaganda, mas uma empresa de comunicação. Independentemente do canal usado, continuamos nos comunicando todos os dias.

Os festivais de propaganda devem ser severos com as peças fantasmas (campanhas inscritas para concorrer sem a autorização dos clientes)?

Sim. Publicidade não é cinema. É negócio. Não podemos embaraçar os clientes pondo em disputa campanhas não aprovadas. O nosso trabalho é justamente criar peças que encorajem e inspirem. Mas verdadeiras. Essa é a natureza do que fazemos.*

*A DM9DDB viveu momento difícil este ano por conta de uma peça fantasma. A situação provocou desculpas da agência e reações dos organizadores desses eventos que alegam que vão punir quem apelar para o recurso.