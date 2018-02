Tudo por um loura gelada

“>

Como meus amigos sabem que gosto do tema e monitoro o assunto, sempre me encaminham comerciais. Este da Saatchi & Saatchi, que ainda não tinha visto embora tenha sido postado há três semanas no YouTube, é econômico nas palavras, rico nas referências contemporâneas e elegante, embora no habitat natural dos fãs de cerveja. É uma delicinha. Feito para a marca de Tiger Beer, o filme exibe dois amigos disputando a uma última garrafa. A música, que aqui ganha destaque, é It’s your voodoo working , de Charles Sheffield. Divirtam-se.