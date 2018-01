Banco do Brasil abre inscrições para concurso em seis Estados do Nordeste

O Banco do Brasil abre nesta terça-feira, 11, as inscrições de novo concurso público para seis Estados do Nordeste – Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Pela primeira vez, o BB oferece vagas em um edital – são 95 postos de trabalho. Antes, todos os concursos do banco funcionavam por meio do cadastro de reserva, no qual os aprovados entram numa espécie de fila e aguardam a convocação. A modalidade, contudo, ainda não foi extinta e, para esta seleção, prevê 765 oportunidades.

O concurso vai selecionar candidatos para escriturário, cargo que todo funcionário do Banco do Brasil precisa exercer antes de ocupar outras posições. A remuneração inicial é de R$ 2.227,26 para uma jornada semanal de 30 horas. É preciso ter diploma de ensino médio para participar da seleção.

A prova deve ser aplicada em 18 de outubro e contém questões de conhecimentos básicos (língua portuguesa , raciocínio lógico-matemático e atualidades do mercado financeiro) e conhecimentos específicos (cultura organizacional, técnica de vendas, atendimento, domínio produtivo da informática e conhecimentos bancários), além de língua inglesa, que voltou a ser pedida no concurso.

Fundação Cesgranrio até o dia 31 de agosto. A taxa é de R$ 42. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. As inscrições podem ser feitas no site daaté o dia 31 de agosto. A taxa é de R$ 42. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.