Banco do Brasil prorroga validade de dois concursos

Dois concursos do Banco do Brasil foram prorrogados em mais um ano, informou a empresa nesta quarta-feira, 28. Para quem foi aprovado e ainda espera a convocação pode ser a chance de conseguir um emprego no banco público. A medida ainda será oficializada no Diário Oficial da União de sexta-feira.

A seleção 2013/002, para o cargo de escriturário nos Estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal, agora valerá até 8 de maio de 2016. Até o momento, 1976 aprovados deste certame já foram convocados.

Já o concurso 2014/001, para as carreiras de médico, engenheiro, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e técnico de segurança, de abrangência nacional, pode chamar aprovados até 24 de junho de 2016 – 38 foram empossados desde o ano passado.

O diretor de Gestão de Pessoas do BB, Carlos Netto, avalia que a decisão é coerente com o histórico da empresa em renovar o prazo de validade de todos os seus certames.

2015. O Banco do Brasil abriu neste ano outro concurso público, também para o cargo de escriturário. As inscrições foram encerradas na semana passada e atraíram 535 mil pessoas dos 15 Estados que fazem parte da seleção (Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe). Segundo o banco, o dado representa um aumento de 58% em comparação com o último concurso nas mesmas regiões, realizado em 2012.

A prova deve ser aplicada no dia 15 de março, em 90 cidades. O concurso de 2015 marca a volta da prova de inglês e a incorporação da reserva de 20% das vagas para quem se declarar de cor preta ou parda.

Raio-X dos candidatos do concurso de 2015

– Jovens solteiros com até 25 anos de idade são 51% dos inscritos;

– Maioria (66%) já está cursando ou concluiu o nível superior de escolaridade, inclusive com especialização, mestrado e doutorado – é exigido ensino médio para o cargo de escriturário;

– 33% dos inscritos informaram possuir domínio de outro idioma;

– 61% dos inscritos já estão empregados.