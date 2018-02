Sai resultado de concurso da Petrobrás

A Petrobrás divulgou nesta terça-feira, 20, o resultado final das provas objetivas de concurso público realizado no segundo semestre do ano passado. São 663 vagas disponíveis, sendo 575 de nível médio e 88 de nível superior. A estatal informou que 310,8 mil candidatos se inscreveram e a relação de candidatos por vaga foi de 470. Os resultados podem ser consultados no site da Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br) ou da Petrobrás (www.petrobras.com.br)

Os candidatos ao cargo Técnico de Perfuração e Poços Júnior ainda vão passar por mais uma etapa da seleção, que vai avaliar a capacitação física e está prevista para 24 e 25 de janeiro. Os resultados finais para este cargo saem no dia 12 de fevereiro.

Convocados de 2014. A Petrobrás realizou dois concursos em 2014. O concurso anterior, realizado no primeiro semestre, teve sua validade prorrogada até 26 de junho de 2015. A estatal tinha 100 vagas disponíveis e já contratou, até o momento, 447 pessoas.

Desde 2010, a Petrobrás ofereceu um total de 4.063 oportunidades de emprego e atraiu mais de 1,3 milhão de candidatos – uma relação candidato/vaga de 322.