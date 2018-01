Sete concursos para ficar de olho em 2016

O aperto nos gastos públicos deve continuar a limitar a realização de concursos em 2016. Mas, apesar das restrições orçamentárias, ainda há boas oportunidades em órgãos federais e estaduais.

Duas seleções muito esperadas – a do INSS e a do IBGE – já estão com as inscrições abertas. Os Correios, que anunciaram seleção no ano passado e até agora não realizaram concurso, também devem dar o pontapé inicial em breve.

Veja abaixo as principais novidades:

IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já abriu as inscrições de concurso público com 600 vagas. O prazo para se candidatar ao certame vai até o dia 28 de janeiro.

A maior parte das novas contratações são para o nível médio no cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas (460 vagas). Também serão preenchidas 140 vagas de nível superior, nos cargos de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas (90 vagas) e de tecnologista em informações geográficas e estatísticas (50 vagas).

A remuneração inicial para analista e tecnologista é de R$ 7 mil, enquanto a de técnico é de R$ 3 mil.

O concurso será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e terá provas objetivas, para candidatos de ambos os cargos, e prova discursiva e prática, para determinadas áreas de conhecimento. Os candidatos inscritos realizarão as provas no município no qual optaram por concorrer.

Temporários. O IBGE também foi autorizado na quarta-feira a contratar 7.825 profissionais temporários. Eles serão escolhidos por meio de processo seletivo simplificado e atuarão na realização de pesquisas econômicas e sociodemográficas realizadas pelo IBGE.

Do total, 7,5 mil são cargos para agentes de pesquisa e mapeamento, 300 agentes de pesquisa por telefone e 25 supervisores de pesquisa.

O contrato tem duração de um ano, prorrogável por três anos. Cabe ao órgão definir a remuneração dos profissionais a serem contratados, assim como o período das inscrições, os Estados aonde serão exercidas as atividades. Essas informações estarão no edital a ser publicado em breve.

INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu concurso público para o preenchimento de 950 vagas em carreiras da autarquia: 800 são de nível médio para técnico do seguro social e 150 para analista do seguro social, destinadas exclusivamente a graduados em serviço social. Os salários iniciais são de R$ 4.886,87 e R$ 7.496,09, respectivamente.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 22 de fevereiro pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe). O edital pode ser acessado no Diário Oficial da União e no site do Cespe.

Correios. Anunciado desde o ano passado, o concurso para carteiro e operador de triagem e transbordo (OTT) ainda não saiu do papel. Em nota, a empresa informa que está “reavaliando os estudos sobre a quantidade de vagas a serem preenchidas, bem como a necessidade de força de trabalho em cada localidade”. A reavaliação ocorre em decorrência de determinação do Departamento de Coordenação e Controle da Empresas Estatais (DEST), que estabeleceu novo limite ao quadro de efetivo dos Correios.

Caixa Econômica Federal. O banco estatal diz que não há previsão de realização de novos concursos. Contudo, a validade da atual seleção termina em 16 de junho de 2016. Logo, se a Caixa precisar de funcionários em seu “banco de reserva” terá de realizar uma nova seleção. O banco ainda esclarece, por meio de nota, que o “concurso 2014, para o cargo de técnico bancário novo, foi realizado para composição de cadastro de reserva, sem obrigatoriedade de aproveitamento de todos os candidatos.” O Banco do Brasil, outra estatal que costuma realizar concursos anualmente, não confirma a abertura de novas vagas.

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina lançou concurso público para preencher 50 vagas de auditor fiscal de controle externo, nas especialidades de administração, contabilidade, direito, economia, engenharia civil e informática. A remuneração chega a R$ 11.607,42. As inscrições já estão abertas e vão até 3 de fevereiro, pelo site do Cespe. O concurso terá fases de provas objetivas e de avaliação de títulos.

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com jurisdição no Pará (PA) e no Amapá (AP), divulgou edital de concurso para os cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário. Também haverá a formação de cadastro de reserva. As chances estão divididas entre diversas áreas de formação, com remunerações que alcançam R$ 5 mil para nível médio e que variam entre R$ 8 mil e R$ 10 mil para nível superior. As inscrições para a seleção ocorrem entre 8 e 27 de janeiro, no site do Cespe. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, previstas para serem aplicadas em 13 de março, nas cidades de Belém (PA), Marabá (PA), Santarém (PA) e Macapá (AP).