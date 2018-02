TJ-SP abre inscrições para concurso de escrevente

Texto alterado para correção de informações

O concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já está com as inscrições abertas. O prazo vai até o dia 6 de março. Os interessados devem se inscrever no site da Vunesp, organizadora da prova.

São oferecidas 345 vagas de escrevente no interior, litoral e cidades da região metropolitana do Estado, com salário de R$ 3.878,07 e auxílios alimentação, saúde e transporte. É preciso ter concluído o ensino médio para se candidatar.

A seleção prevê uma prova de múltipla escolha de 100 questões, dividida em três blocos: língua portuguesa, conhecimentos em Direito e conhecimentos gerais (atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico).

Depois, os candidatos com melhor classificação serão convocados para fazer uma prova prática de formatação e edição em computador.

O que faz o escrevente:

Executa atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça, dá andamento em processos judiciais e administrativos, atende ao público interno e externo, elabora e confere documentos e controla a guarda do material de expediente. O edital prevê que é função do escrevente atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.