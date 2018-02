TRT de São Paulo convoca mais 87 aprovados em concurso

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) convocou nesta segunda-feira, 12, mais 87 aprovados no concurso realizado em 2013. Há oportunidades para cargos em nível técnico e analista (veja abaixo a lista completa).

As posses devem ser agendadas nos próximos 30 dias. Um volume crescente de aprovados nos concursos do TRT é oriundo de outros Estados. Quando os novos servidores estiverem empossados, será possível saber se essa tendência vai continuar.

Em 2014, foram realizadas 440 nomeações. Destas, 62% eram de pessoas de fora do Estado de São Paulo. Hoje, o tribunal conta com 5.559 servidores, dos quais 30% são de outras partes do Brasil. A maior parte dos servidores “estrangeiros” é de Minas Gerais (5,61% do total), seguida por Bahia (4,35%) e Rio de Janeiro (4,32%).

Para facilitar a adaptação ao novo trabalho e à capital paulista, o TRT-2 criou no fim de 2014 um programa de apadrinhamento dos novos servidores. Os interessados em ajudar e os novatos precisam se cadastrar. Depois, é feito um cruzamento de dados para unir pares de novos servidores aos mais antigos. Desde a criação do projeto, 14 servidores buscaram o programa.

“Nós percebemos que os novos servidores participantes do projeto se entrosam melhor no ambiente de trabalho e se sentem mais à vontade”, afirma, em nota, uma das coordenadoras do programa, a juíza Renata Beneti, da 74ª Vara do Trabalho do TRT-2.

O TRT-2 abrange, além da capital paulista, a região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, totalizando 46 municípios.

Veja os cargos e a quantidade de nomeados:

– técnico administrativo: 58

– técnico de segurança: 3

– técnico em informática: 5

– analista judiciário: 16

– analista administrativo: 2

– analista de engenharia: 1

– analista de medicina: 1

– tecnologia da informação: 1