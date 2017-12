Apesar da alta do dólar, passagem para os EUA ficou mais barata no primeiro semestre

O gasto maior que o turista teve ao viajar ao exterior por conta da escalada do dólar foi compensado em parte pela economia na hora de comprar a passagem aérea. Isso porque neste ano as companhias aéreas estão fazendo mais promoções de passagens com destino aos EUA. De 36 comparações feitas por um estudo da Decolar.com, 27 mostraram queda do preço médio praticado.

Segundo a empresa, se antes as companhias faziam promoção a cada dois ou três meses, agora a empresa tem visto até duas promoções por mês.

A companhia de passagens comparou o preço médio dos tickets nos mesmos meses de 2014 e 2015. Os destinos escolhidos são os seis mais buscados por brasileiros: Las Vegas, Los Angeles, Miami, Nova York, Orlando e São Francisco. Em junho, por exemplo, houve queda no preço da passagem para as seis cidades. A Decolar.com, no entanto, não apontou os motivos para a baixa de preços. Veja abaixo o resultado completo da pesquisa: