Em meio à crise, produtos da linha branca entram em promoção

A crise que afeta alguns setores da economia tem um lado bom para o consumidor que está com dinheiro no bolso: as promoções. Segundo uma pesquisa do site comparador de preços Zoom, muitos produtos da linha branca estão com descontos de até 16%. Além da economia de preço, a compra pode garantir uma troca por um produto novo que gaste menos energia, gerando assim mais poupança, diz o site.

Na média, os preços subiram, conforme mostram índices de inflação. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) do mês de junho, o valor das geladeiras teve alta de 1,60% para 1,79%; dos fogões de 5,99% para 7,36%; das máquinas de lavar de 1,34% para 2,03% e as TVs, na contramão, apresentaram queda de 0,28%.

Apesar disso, alguns itens específicos tem apresentado queda. O site cita três exemplos: o fogão de Piso Atlas Mônaco 5 Bocas Acabamento Inox Acendimento Automático tem 16% de desconto e pode ser encontrado por R$ 739; a geladeira Electrolux DC51 Cycle Defrost Duplex 475 Litros também apresenta queda de preço de 11% e custa R$ 1.494,91; por último a smart TV LED 3D 55″ JVC Full HD LT-55N935B 3 HDMI tem desconto de 10% e sai por R$ 2.499. Neste cenário, pesquisar preços torna-se essencial.