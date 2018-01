Endividado, brasileiro pretende gastar menos no Dia das Mães

Dívidas acumuladas pelos filhos nos últimos meses podem causar um desconforto neste Dia das Mães. Mais consumidores pensam em não presentear as mães e cresceu o porcentual daqueles que querem gastar menos.

Segundo pesquisa da Boa Vista SCPC, caiu de 86% em 2014 para 75% a fatia de consumidores que planeja comprar presentes para a data. Do total, 38% pretendem gastar menos com o presente em 2015 (no ano passado o porcentual era de 25%).

O principal motivo para não comprar presentes para o Dia das Mães é a situação financeira: 48% dos entrevistados que não irão presentear estão endividados. A retração é mais acentuada nas classes D e E e na classe C.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Valor. Aumentou de 30% para 40% o porcentual de pessoas que pretendem gastar até R$ 100 com o presente, a menor faixa de valor da pesquisa. A maioria (63%) dos entrevistados pela Boa Vista SCPC pretende pagar o presente para o Dia das Mães à vista, dos quais 52% usarão dinheiro. Dos 37% que farão a compra parcelada, 67% utilizarão cartão de crédito.

Além das mamães… As mães não serão as únicas presenteadas na data. Embora 54% dos que comprarão lembranças vão homenageá-las, 15% comprarão presentes para a sogra, 8% para esposas, 7% para avós, 6% para irmãs, 5% para tias e 5% outras pessoas como amigas e colegas de trabalho.