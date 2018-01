Fliperama na Avenida Paulista dá moedas de chocolate a quem poupar dinheiro

Não estranhe se nos próximos dias você passar pela Avenida Paulista, mais precisamente em frente ao Conjunto Nacional, e se deparar com uma fila de pessoas em um “fliperama”. No intuito de chamar a atenção para produtos mais rentáveis do que a tradicional caderneta de poupança, a corretora Rico resolveu unir três itens adorados pelos brasileiros: jogo, chocolate e Tesouro Direto, a “bola da vez” dos investimentos de renda fixa.

Durante toda a primeira quinzena de agosto, quem passar pelo local poderá se arriscar no jogo de economizar. O game testa sua capacidade de poupança. O avatar criado pelo jogador tem de desviar de várias armadilhas de consumo para conseguir guardar dinheiro: são gastos com sapatos, celulares, bolsas, etc. Ao final, o sistema gera o resultado em moedas de ouro, que são convertidas em chocolate para os participantes.

O game passa a mensagem final de que o dinheiro poupado poderia render mais se aplicado no Tesouro Direto ao invés da conhecida caderneta de poupança. O objetivo da campanha é desmistificar, de uma forma descontraída, a percepção de que investir é para quem tem muito dinheiro.

Atualmente, com R$ 30 já é possível aplicar no Tesouro Direto. Segundo a corretora Rico, os títulos públicos podem render hoje até 50% a mais que a poupança, já descontando o Imposto de Renda pago no resgate e taxas de custódia e da corretora. O investimento é considerado conservador, uma vez que a garantia é o próprio Tesouro Nacional e se trata de um título de renda fixa.

O painel interativo funcionará de 2 a 16 de agosto na Avenida Paulista (São Paulo capital), em frente ao nº 2026.