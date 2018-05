Gastos com carro caem 0,73% em junho

O item que mais subiu em julho foi o jogo de velas, com uma alta de 0,96%

Foto: Morgue File

Os gastos com carro, calculados pela Agência AutoInforme, tiveram em junho o primeiro recuo no ano, com queda de 0,73%. A inflação acumulada no semestre é de 3,09%.

O índice negativo foi impulsionado pela queda do preço dos combustíveis. A gasolina recuou 0,83% no mês e o etanol teve queda mais expressiva: seu preço caiu 4,42% em relação a maio. Veja abaixo algumas variações de preços: