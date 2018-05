Site mostra quanto o consumidor paga de imposto em cada produto

Foto: Reprodução

O brasileiro sabe que paga muito imposto no seu dia-a-dia, mas você conseguiria falar ao certo quanto cada produto embute de tarifa? Para promover um consumo consciente o site JáCotei, que disponibiliza a pesquisa de produtos e preços por estabelecimento, fará nos próximos 30 dias a ação “Brasil Sem Imposto”, que permite que internautas visualizem o valor do imposto cobrado em 140 categorias de itens buscados no varejo online.

De acordo com informações disponibilizadas no site, o impacto dos impostos sobre o preço final dos produtos varia de 15,52%, no caso de livros, a 78,43%, no de perfumes.

Para fazer a consulta, basta clicar em uma categoria, como por exemplo eletrodomésticos, e irá aparecer uma relação de produtos mais buscados. Quando clicar em algum deles, haverá o preço do item e abaixo uma caixa verde com o preço sem imposto.

No caso de uma TV de plasma de 55 polegadas da LG, por exemplo, encontrada hoje no mercado entre R$ 1.899,05 e R$ 3.449, o preço sem imposto deveria estar entre R$ 1.045,62 e R$ 1.899,02. Isso significa que 44,94% do valor pago pelo produto vai para o pagamento de impostos.

“No caso de algumas categorias, constatamos que o valor pago por uma unidade de um determinado produto poderia ser utilizado para comprar duas unidades, caso não houvesse a incidência de tributação”, diz o CEO do JáCotei, Antonio Coelho.

O levantamento de informações considerou as incidências de taxas federais, municipais e estaduais, como ISS, ICMS e IPI, tendo como base parâmetros o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) para impostos válidos na cidade de São Paulo.

VEJA TAMBÉM:

+ Especial: Conheça os impostos invisíveis