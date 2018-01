Para ganhar cliente, construtoras oferecem desde ‘eventos gourmet’ até plano de pontos

As construtoras estão indo cada vez mais longe para ganhar clientes. Neste fim de semana, começa uma nova onda de promoções de imóveis, mas, além disso, as vendas trarão como novidade o ganho de pontos no programa Multiplus e eventos personalizados, como um jogo de futebol com um jogador profissional.

A campanha da Even, apelidada de Test Life, abrirá as portas de 30 empreendimentos durante 30 dias. O objetivo é fazer com que o futuro morador experimente o imóvel, como se fosse um test drive.

Segundo a construtora, os consumidores serão convidados a visitar empreendimentos e participar de experiências como se fossem moradores. Entre os eventos programados já há um jantar em parceria com o restaurante Paris 6, no espaço decorado do prédio, nos dias 15 e 16 de agosto. Degustar cervejas e vinhos com sommelier também está inclusos. Para fechar a programação, um churrasco na área social.

Quem fechar a compra ganha 100 mil pontos Multiplus. Se a pessoa participar da campanha, mas comprar no concorrente, mesmo assim leva 20 mil pontos. Para participar de um dos eventos ou ter o benefício dos pontos é preciso se cadastrar no site da Test Life. O interessado será direcionado para um chat com um corretor, que fará o agendamento.



Desconto. A ação da Even acontece em imóveis de todas as regiões de São Paulo, em empreendimentos que vão de R$ 250 mil a R$ 7 milhões. A construtora promete oferecer descontos de até 30% nos preços.

Neste fim de semana (15 e 16 de agosto), a PDG também promete descontos atrativos em seus imóveis, de até R$ 500 mil. Na terceira edição da ação Na Ponta do Lápis, a empresa vai ofertar imóveis em 13 cidades. No evento, os clientes poderão comprar apartamentos e studios (de 1 a 4 dormitórios, de 36m² a 308m²), unidades comerciais (de 30m² a 631 m²) e lotes em condomínios abertos e fechados (de 126m² a 360m²).

As cidades participantes são: São Paulo, Belém, Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Manaus, Campinas, Ribeirão Preto, Piracicaba, Atibaia, Petrolina, Santos e Distrito Federal.

Além dos descontos, a construtora vai oferecer facilidades, como a recompra da unidade, caso o financiamento bancário não seja aprovado. Na última edição da campanha, os negócios movimentaram R$ 389 milhões em vendas, com 1.500 unidades vendidas.