Ranking traz instituições com as melhores taxas de câmbio

VET ou Valor Efetivo Total É o valor total, em reais, de cada unidade de moeda estrangeira comprada ou vendida, em espécie, nas operações de câmbio relacionadas a viagens internacionais. Engloba a taxa de câmbio, os tributos incidentes e as tarifas eventualmente cobradas na operação. Ou seja, é o valor efetivo que o comprador irá pagar na moeda

Em tempos de dólar em alta, a vida do turista que vai viajar para o exterior agora em julho se tornou mais difícil. Se a pessoa deixou para a última hora a compra da moeda pode pagar caro. Pesquisar preço em diferentes casas de câmbio sempre é indicado e, para isso, o Banco Central possui uma ferramenta ótima para começar a busca: o ranking do VET (veja no quadro laranja o que significa).

Tal ranking aponta as instituições que praticaram as melhores taxas de câmbio nos últimos meses. O BC lembra que as instituições, no entanto, não são obrigadas a praticarem essa taxa atualmente. Ainda assim, a ferramenta vale como um começo na comparação de taxas.

CONSULTE AQUI O RANKING

A busca pode ser feita para diversas moedas, do dólar dos EUA à coroa tcheca. Há a opção de buscar o VET na compra de moeda por cartão pré-pago também, já qeu as casas de câmbio cobram diferentes valores para o cartão e para a moeda em espécie. Para possui dólar e a intenção é vender, também há esta opção de ranking.

Veja também:

+ Dólar bate inflação no semestre; Bolsa e ouro caíram cerca de 20%