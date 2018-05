Rendimento da caderneta de poupança ganha da maioria dos fundos se Selic subir a 8,5%

A maior parte do mercado espera que a taxa básica de juros (Selic) seja elevada em 0,5 ponto porcentual, para 8,5% ao ano na reunião que deve acabar no fim da tarde. Mesmo nesta situação, a caderneta de poupança vai continuar interessante frente aos fundos de renda fixa conforme demonstra estudo da Anefac.

Veja abaixo a simulação de rendimento com a Selic a 8,5%. Em vermelho, aparecem os rendimentos dos fundos que estão abaixo da poupança e em cinza aqueles que empatam com a caderneta. Há duas simulações: uma para a poupança antiga (rendimento de 0,5% ao mês mais Taxa Referencial) e para a nova poupança (rendimento mensal de 70% da Selic, quando está for de 8,5% ou menos).

Poupança antiga

A poupança terá um rendimento mensal de 0,50% ao mês correspondente a um rendimento de 6,17% ao ano + Taxa Referencial.

Prazo de resgate Taxa de administração ao ano 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% Até 6 meses 0,50% 0,47% 0,44% 0,41% 0,39% 0,36% Entre 6 meses e 1 ano 0,52% 0,49% 0,46% 0,43% 0,40% 0,37% Entre 1 ano e 2 anos 0,53% 0,50% 0,48% 0,45% 0,42% 0,39% Acima de 2 anos 0,55% 0,52% 0,49% 0,46% 0,44% 0,41%

Poupança nova

As novas contas passarão a ter um rendimento mensal de 0,4828% ao mês correspondente a um rendimento de 5,95% ao ano (70% da Selic).