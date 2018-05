Turista encontra diferença de até 7% na compra de dólar em bancos e corretoras

A variação de cotação na compra de dólar pode chegar a 7%, considerando o valor de US$ 1 mil, segundo levantamento da associação Proteste. No último dia 26 de junho, a Proteste comparou a cotação do dólar e euro em 27 instituições, entre corretoras, bancos e casas de câmbio.

O HSBC apresentou a maior cotação pesquisada. Cada dólar saía por R$ 2,433 e ainda é cobrada uma taxa de R$ 64,50 para compra. Para a venda da moeda, os bancos são desvantajosos e a pesquisa deve ser feita entre as casas de câmbio e corretoras.

O consumidor ao comprar moeda em uma casa de câmbio tem uma maior margem de negociação da cotação em função da quantidade de dinheiro que for comprar. Mas é importante conferir se se trata de casa regularizada, cadastrada no Banco Central, alerta a Proteste. Confira abaixo alguns resultados da pesquisa:

Bancos

Bancos Dólar* Euro* Taxa cobrada por operação Compra (R$) Venda (R$) Compra (R$) Venda (R$) Banco do Brasil 2,25 2,11 2,93 2,74 R$ 60,00 Bradesco 2,32 2,1 3,03 2,74 R$ 60,00 Caixa 2,27 2,16 2,98 2,8 R$ 20,00 Citibank 2,34 (correntista) ou 2,37 (não correntista) 2,06 3,06 (correntista) ou 3,09 (não correntista) 2,68 Não há HSBC 2,36 2,05 3,08 2,65 R$ 64,50 Itaú 2,34 – 3,04 – Não há Santander 2,32 – 3,02 – R$ 20,00

Corretoras

Corretoras Dólar* Euro* Compra (R$) Venda (R$) Compra (R$) Venda (R$) Intercam 2,28 2,14 2,97 2,8 Banco Ourinvest 2,32 – 3,04 – Socopa 2,29 2,14 3,03 2,8 Decyseo ** 2,32 2,07 3 2,8 Previbank 2,33 2,1 3,03 2,85 Dourada ** 2,3 2,18 3 2,88 ARC ** 2,3 2,15 3,01 2,76 Correparti C 2,29 2,15 – – Maxima ** 2,3 2,07 3,03 2,71 Pioneer 2,3 2,17 2,99 2,83

* Em todas as operações de compra e venda de moedas há cobrança de IOF, de 0,38%.

* As corretoras Decyseo, Dourada, ARC e Maxima já incluem o IOF na taxa divulgada.