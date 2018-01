Aragão pode ou não pode ser Ministro da Justiça?

Depois de um curto período de ausência para tratamento de saúde, retomo aos poucos as atividades nesta semana. Durante esse afastamento involuntário, os temas relacionados ao Direito invadiram o noticiário, destacando o já citado protagonismo do Poder Judiciário na vida nacional.

Dentre esses relevantes assuntos, gostaria de abordar a questão da nomeação do Ministro da Justiça.

Para substituir o desgastado Jose Eduardo Cardozo, a Presidente da Republica nomeou o Procurador de Justiça baiano Wellington Lima, que teve a indicação impugnada pelos partidos de oposição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao interpretar o claro texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal fez o óbvio: condicionou a manutenção do novo Ministro à renuncia ao cargo no Ministério Publico.

Sabendo que mais vale um pássaro na mão do que dois voando, o bom baiano retirou-se de cena, preferindo manter o vinculo institucional – e a aposentadoria integral.

Para substituí-lo, indicou-se Eugenio Araão. Figura sabidamente próxima do Governo Federal, surgiu destemido, afirmando que poderia trocar policiais federais envolvidos na Operação Lava-Jato.

Entretanto, o novo Ministro também provém do Ministério Público, exercendo o cargo de Subprocurador da Republica. Estaríamos, portanto, diante do mesmo cenário, novamente impugnado pelo PPS.

Em sua defesa, o Ministro afirma que teria ingressado no Ministério Público antes da Constituição da República de 1988, razão pela qual não estaria sujeito à proibição de acúmulo de cargos.

De duas, uma: ou o Ministro não leu atentamente o texto constitucional, ou procura construir argumento que permita manter-se no cargo.

O artigo 29, paragrafo 3o. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, deixa claro que se pode optar pelo regime jurídico anterior em matéria de garantias e vantagens. Contudo, é muito claro ao estabelecer que, para as proibições, deve-se levar em consideração a situação pode ou não ão jurídica concreta, no dia 5 de outubro de 1988.

Em outras palavras: se o membro do Ministério Publico fosse Ministro de Estado em 5 de outubro de 1988, poderia manter-se no cargo.

O que é completamente diferente de admitir-se a nomeação agora, passados mais de 27 anos da promulgação da Constituição da República, sob o argumento de que a proibição não alcançaria o sr. Aragão.

Não é preciso ser “jurisconsulto” para saber que não há direito adquirido contra texto expresso da Constituição da República. Parece claro que o novo Ministro terá a mesma sorte do anterior.

Azar do Brasil….

Curta nossa Fan Page: www.facebook.com/odireitoaoseualcance