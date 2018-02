Confira com que idade você poderá se aposentar após a aprovação da Reforma da Previdência

Hoje não há idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição para os aposentados do regime geral (INSS). Os servidores se aposentam integralmente com 55 anos (as mulheres) e 60 anos (os homens). Os segurados podem se aposentar contribuindo por 30 anos, no caso da mulher, e por 35 anos, para homens.

A Reforma estabelece idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens em todos os regimes (INSS e servidores), salvo para atividades sujeitas à condições especiais ou aposentadoria dos deficientes, esta ultima sem idade mínima para obtenção do beneficio.

Haverá regra de transição, inicialmente, proposta para mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50 anos. A idade mínima para aposentadoria aumentará gradativamente partindo de 53 anos, para as mulheres, até atingir 62 anos em 2036 e de 55 anos para os homens até atingir 65 anos em 2038.

Haverá, ainda, um pedágio de 30% do tempo que faltar para cumprir 30 anos de contribuição para mulher e 35 para homens.

A idade mínima aumentará um ano a cada dois anos para ambos os sexos, a partir de 2020.

Vamos ver um exemplo: suponhamos que o leitor ou leitora tenha 25 anos de contribuição;

Neste caso, faltam 10 anos de contribuição + 3 do pedágio = 13 anos de contribuição para segurado homem e 5 + 1,5 = 6 anos e meio, para a segurada mulher;

No nosso exemplo, dentro de 13 anos, o segurado do sexo masculino terá que ter além de 38 anos de contribuição, dentro de 13 anos, em 2030, 61 anos de idade e a segurada, cumprido o pedágio, dentro de 6 anos e meio, em 2022, terá que ter 55 anos de idade.

Supondo que a Reforma seja aprovada hoje, para que você saiba a idade em que irá se aposentar deverá fazer o seguinte:

1º. Verifique quantos anos de contribuição você possui até hoje.

2º. Calcule 30% a mais de tempo de contribuição sobre o tempo que falta para completar os 30 anos, no caso das mulheres e os 35 anos no caso dos homens;

3º Verifique em que ano você completará o tempo de contribuição acrescido do pedágio de 30% e identifique na tabela abaixo a idade mínima exigida para obtenção da sua aposentadoria:

PEDÁGIO PAGO E IDADE MÍNIMA Ano Pedágio Pago Idade Mínima exigida Homem Idade Mínima exigida Mulher 2017 55 53 2018 55 53 2019 55 53 2020 56 54 2021 56 54 2022 57 55 2023 57 55 2024 58 56 2025 58 56 2026 59 57 2027 59 57 2028 60 58 2029 60 58 2030 61 59 2031 61 59 2032 62 60 2033 62 60 2034 63 61 2035 63 61 2036 64 62 2037 64 62 2038 65 62

