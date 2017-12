Paul Krugman

Mais negação com relação à crise financeira

Consegui evitar ler o perfil de Glenn Hubbard no The New York Times até o momento. Mas vou deixar a consultoria para outros e falar sobre as más teorias econômicas. Glenn Hubbard repete o que agora se tornou a linha do partido: que todas as recessões profundas são as mesmas e devíamos ter tido uma