Brasil pode ter primeiro biênio com recessão desde a década de 1930

Os analistas reforçaram a previsão de que a recuperação da economia brasileira deverá ser adiada e passaram a prever recessão também para 2016. O relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 17, mostra que o mercado espera uma queda de 0,15% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2016. Para 2015, a expectativa é de um recuo de 2,01%.

Se as previsões estiverem corretas, será a primeira vez desde a Grande Depressão que a economia brasileira vai colecionar dois anos seguidos de recessão. Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontam que a economia brasileira recuou 2,1% em 1930 e 3,3% no ano seguinte.

Ao longo dos últimos meses, os bancos e o mercado já vinham dando sinais de piora com a expectativa econômica para o ano que vem e passaram a projetar a retomada do crescimento econômico apenas em 2017.