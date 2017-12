Mau humor com a economia brasileira

Os números detalhados da pesquisa CNI/Ibope sobre a gestão Dilma Rousseff mostram que a avaliação sobre o desempenho do governo na condução da economia alcançou neste ano o nível mais baixo desde a chegada do PT ao poder. A série histórica do levantamento começa em junho de 2003.

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira mostra que 15% dos entrevistados aprovam a atuação do governo no combate ao desemprego. No melhor momento, em dezembro de 2010, último mês do mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a aprovação chegou a 66%.

Na política contra a inflação, a condução da governo é aprovada por apenas 11% dos entrevistados. O auge da administração do PT nesse item foi alcançado em dois momento: em junho de 2003 e também no fim do segundo mandato do ex-presidente Lula, em setembro de 2010. Nesses dois períodos, a aprovação alcançou 58%.

Por fim, o levantamento mostra que apenas 6% dos entrevistados concordam com a política adotada para a taxa de juros. O melhor momento pertence ao primeiro governo Dilma. Em junho e setembro de 2012, 49% aprovavam. Naquele ano, a Selic chegaria a 7,25% ao ano.

A pesquisa CNI/Ibope entrevistou 2.002 pessoas entre 18 a 21 de junho. A margem de erro é de 2% e o nível de confiança de 95%.