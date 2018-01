PIB per capita do Brasil vai recuar por dois anos, diz FMI

O PIB per capita do Brasil só vai voltar a crescer em 2017. Os números divulgados nesta terça-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) mostram que o PIB per capita do País será de US$ 15,7 mil este ano, abaixo dos US$ 16,2 mil observados em 2014.

No ano que vem deve ocorrer uma nova queda, para US$ US$ 15,6 mil.

Se as previsões forem confirmadas, será a primeira vez que o PIB per capita brasileiro vai recuar duas vezes consecutivas desde 1980. As projeções são medidas com base no Poder Paridade de Compra. Ou seja, excluem o efeito da variação cambial.

A queda no PIB per capita pode ser explicada pela piora das projeções para o crescimento da economia brasileira. O Fundo estima uma recessão de 3% em 2015, e de 1% em 2016.

No longo prazo, os números do FMI apontam que o PIB per capita do País deve atingir US$ 18 mil em 2020.