Seis Estados já têm desemprego acima de 10%

Em seis Estados, a taxa de desocupação encerrou o último trimestre de 2015 acima dos dois dígitos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta terça-feira, as maiores taxas de desocupação no ano passado foram apuradas no Amapá (12,5%), na Bahia (12,2%) e no Rio Grande do Norte (12,1%).

Pelos números do IBGE, os outros Estados que registraram taxa de desocupação acima de 10% foram Alagoas (11,4%), Pernambuco (11%) e São Paulo (10,1%).

O mercado de trabalho mostrou uma forte deterioração ao longo do ano passado. Com a retração da economia brasileira, os analistas começaram a prever ainda em 2015 que a taxa de desocupação deverá superar os dois dígitos mais cedo ou mais tarde neste ano.