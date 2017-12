Radar da Propaganda

Brasil já soma 97 Leões e supera o resultado de 2016 no festival Cannes Lions

Fernando Scheller , enviado especial a Cannes Os resultados das últimas categorias de premiação ainda serão revelados neste sábado, mas o Brasil já garantiu um desempenho melhor do que o do ano passado no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade. As agências brasileiras já somam 97 Leões na edição deste ano, contra os 90 angariados