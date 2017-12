A pedido do Itaú, Rede Globo cria nova opção de comercial

(Por Fernando Scheller)

Um intervalo comercial exclusivo, de 3 minutos, foi criado pela Rede Globo a pedido do Itaú para divulgar a plataforma de incentivo à leitura do banco. O filme foi ao ar no capítulo da última sexta da novela das 21h da emissora, A Regra do Jogo. Antes do início do intervalo comercial, a cena anterior da novela, com a atriz Cássia Kis, mostrava crianças de uma escola em um debate sobre a lenda do Rei Arthur.

A agência DPZ&T criou um filme de formato mais longo depois de mandar uma equipe de produção local para a República Tcheca captar imagens para um roteiro que recontava a lenda do Rei Arthur com um toque moderno.

“Ao vermos o material bruto que tínhamos, ficou claro que seria muita história para contar em 30 segundos ou mesmo em 1 minuto”, explica Rafael Urenha, vice-presidente de criação da DPZ&T. Por isso, diz ele, foi preciso ousar também no formato de exibição.

Segundo Urenha, a República Tcheca é usada constantemente como cenário de filmes épicos de Hollywood. Por isso, o país tem capacidade técnica para prover figurinos, cenários e figurantes para este tipo de produção.

Como a exibição em televisão tem alto custo, geralmente as agências de publicidade lançam filmes de 30 segundos nesta mídia e deixam os formatos mais longos somente para a internet. Mas, sendo um projeto institucional, o Itaú queria que a proposta fosse conhecida pelo maior número possível de brasileiros. Aesar de ter estreado na Globo, o filme de 3 minutos deverá ter exibições em outros canais abertos e a cabo nas próximas semanas, migrando posteriormente para internet e salas de cinema. Haverá ainda peças de mídia impressa para reforçar a mensagem.

O projeto Itaú Criança, que tem o objetivo de incentivar a leitura na primeira infância, já distribiu mais de 40 milhões de livros de sua criação. Além de montar bibliotecas em escolas ao redor do Brasil, o projeto permite que famílias se inscrevam em um site exclusivo do projeto, o Itaú Criança, para receber dois livros.

Neste ano, as obras escolhidas foram Dorme, Menino, Dorme, de Laura Herrera, e Tatu-Balão, de Sônia Barros. A expecativa é distribuir mais de 2 milhões de exemplares em 2015.

Consultada, a Rede Globo informou que o formato de intervalo exclusivo de 3 minutos foi uma exceção, e não deverá fazer parte da grande comercial permanente.