Afinal, o que a mulher brasileira tem?

Bianca Passerini, especial para o Estado

Em pesquisas realizadas pelo Grupo Boticário para testar a nova linha de cremes corporais Nativa Spa, as mulheres entrevistadas demonstraram dificuldade para exprimir em palavras a sensação que tinham ao usar o produto. “Ninguém sabia definir o produto. Então, elas começavam a falar que o creme tinha um mistério, um ‘não sei o quê’”, lembra Alexandre Gama, presidente da agência de publicidade Neogama.

Essa dificuldade em definir a linha de produtos acabou sendo usada no briefing com o qual a Neogama ganhou a conta da NativaSpa, no início deste ano. O primeiro filme da parceria entre agência e cliente estreou ontem, na TV e na internet. Para mostrar que o produto atinge diversos públicos, a agência optou pela diversidade ao selecionar as modelos. A intenção, de acordo com Gama, foi mostrar as personagens felizes com a sua própria beleza.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Música. A campanha foi filmada em estúdios e em locações, como o Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo. Para embalar o filme, o produtor Ed Cortês, da Tentáculo, fez uma regravação da música de Dorival Caymmi, O Que É Que A Baiana Tem?, na voz da cantora Sarah Roston. A letra da foi adaptada para mostrar que toda mulher brasileira tem um “não sei o quê”.

O vídeo da campanha, que estará disponível na televisão e internet, foi produzido pela O2 e dirigido por Alex Gabassi.