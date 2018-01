Ao assistir a publicidade, clientes ganham internet grátis

Fernando Scheller

Um dos principais questionamentos sobre a publicidade na internet é a eficácia. Como garantir que as mensagens publicitárias não sejam simplesmente “puladas” ou ignoradas pelos espectadores? No caso da operadora de celular Vivo, uma iniciativa troca o tempo e a disposição do cliente em assistir a uma propaganda por internet grátis.

De acordo com Christian Gebara, vice-presidente executivo da Vivo, o projeto ainda está em fase inicial, mas dois clientes de grande porte – a Unilever e a Universal Pictures – já estão usando a plataforma.

No caso da multinacional de bens de consumo, o anúncio é da linha Dove, enquanto o estúdio de cinema aproveitou o quadro de clientes da operadora para promover um filme voltado aos fãs de games – Warcraft, O Primeiro Encontro de Dois Mundos, que estreou no último dia 2 de junho.

Segundo Gebara, quanto maior for o tempo gasto pelo cliente com a publicidade, mais interessante deverá ser o “prêmio” oferecido pelo anunciante. No caso do filme da Dove, além de assistir à mensagem até o fim, o consumidor precisa ainda responder a três perguntas sobre o conteúdo.

O executivo admite que a internet “extra” é uma iniciativa que vai ressoar principalmente entre os clientes pré-pagos ou dos chamados planos controle, que têm o serviço quando atingem a franquia contratada. Por isso, a maior parte dos consumidores que assistirão às mensagens publicitárias são das classes C e D.

Para assistir aos filmes e ter a possibilidade de ampliar o acesso à web no celular sem gastar nada, os clientes devem visitar o endereço www.vivo.com.br/internetgratis. Lá, poderão ver quais vídeos estão disponíveis. Ficará a cargo do anunciante o “prêmio” a ser dado ao espectador e também a quantidade de vezes que cada pessoa poderá participar das promoções. /