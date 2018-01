Apaixonado por carros ganha presente

Marina Gazzoni

O empresário Phylipe Moura, de São Paulo, estava saindo de casa numa manhã de terça-feira quando percebeu que o carro que estava na sua garagem não era o seu. Ele tinha sido substituído pelo novo Audi A4, lançado no início de abril. Apaixonado por carros, Moura ganhou um “dia perfeito” de presente, no qual pôde testar o novo Audi no Autódromo de Interlagos, aberto exclusivamente para ele. A surpresa e as aventuras de Moura serão retratadas na próxima campanha da Audi, que vai ao ar terça-feira, 3, com um vídeo de 30 segundos para a TV e outro, ampliado, para a web.

Criada pela agência Wunderman, a campanha parte do princípio de que ninguém melhor do que o dono de um Audi para reconhecer as novidades da nova versão do A4. Com essa premissa, a montadora levantou no seu banco de dados clientes assíduos da marca e apaixonados por veículos. Além de ser dono de um Audi atualmente, os carros anteriores de Moura também eram da marca.

Surpresa. Apesar de ter sido escolhido pela marca, Moura foi realmente surpreendido. A família dele foi procurada pela montadora e ajudou a organizar a surpresa. Um amigo de Moura pegou a chave reserva do carro dele e tirou o veículo da garagem de madrugada sem ele perceber, trocando-o pelo novo A4. Ao ver o carro, ele recebe uma mensagem de voz avisando que ele está à sua disposição por um dia. Câmeras escondidas na garagem e dentro do carro captaram as cenas da campanha.