Aplicativo da Alibaba ajuda a promover filmes de Hollywood

Fernando Scheller

A Alibaba Pictures, divisão de filmes da gigante chinesa do e-commerce Alibaba, está usando um aplicativo de entretenimento para jogar no mesmo time dos grandes estúdios de Hollywood. Uma das primeiras parcerias foi com a Paramount Pictures e ajudou a elevar a bilheteria do filme Missão Impossível – Nação Secreta, com Tom Cruise, no país.

Hoje, a China é o segundo maior mercado, em termos de bilheterias, para os filmes americanos. Por lá, continuações e franquias antigas conseguem ter sucesso que muitas vezes não encontram em outros mercados. Lançado no mês passado, o mais novo capítulo da série O Exterminador do Futuro foi um grande fracasso nos EUA, mas arrecadou US$ 26,7 milhões só nos três primeiros dias de estreia em território chinês.

De olho nesse potencial, a Paramount foi uma das primeiras a focar a China como um mercado prioritário. Depois de terminar o novo Missão Impossível, o estúdio fez uma parceria com a Alibaba Pictures para a promoção do filme. O resultado foi uma das maiores arrecadações para um primeiro dia de exibição em território chinês: US$ 18,5 milhões, ou mais do que o dobro da bilheteria de estreia do episódio anterior da franquia com Tom Cruise, lançado no fim de 2011.

Descontos. O aplicativo do Alibaba sorteia ingressos e também vende entradas com desconto. O Taobao Movie faz ainda promoções ligadas às vendas de mercadorias no Alibaba. Nas últimas semanas, pipocaram nos sites de vendas pela internet produtos inspirados no filme e fabricados com o selo de aprovação da Paramount.

Para reforçar as possibilidades de sucesso no novo Missão Impossível em território chinês, a Paramount investiu ainda em uma agressiva campanha em mídia tradicional.

O próprio Tom Cruise viajou ao país para uma extensa campanha promocional recheada de entrevistas e aparições públicas.

O Taobao faz parte do esforço do Alibaba para voltar às boas graças do mercado. Depois de um período de “lua de mel”, as ações do gigante chinês do e-commerce começaram a ser castigadas.

O negócio começou a sofrer pressão para buscar novas fontes de receita. A entrada no mercado de cinema é visto com um passo nessa direção.