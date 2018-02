App vende ingressos de cinema pelo Facebook

The New York Times

Ao simplificar o processo de compra de um ingresso de cinema pela internet, o aplicativo Fandango tem dado saltos de crescimento a cada ano. No smartphone, bastam alguns toques com os dedos para que os assentos estejam reservados. Nos dias de hoje, no entanto, nem essa facilidade é suficiente.

Para continuar a crescer – e, se tiver sorte, despertar nos americanos mais jovens a vontade de ir ao cinema –, o Fandango dará um passo adiante. Em vez de incentivar o cliente a abrir o app, ele vai onde o consumidor está. Desde o fim de semana, o Fandango começou a vender tíquetes diretamente pelo Facebook.

Pela primeira vez, usuários do Facebook nos Estados Unidos poderão comprar ingressos para os lançamentos de Hollywood sem deixar de conferir as notícias de seu “feed”. Logo de início, filmes como Sete Homens e Um Destino, com Denzel Washington e Chris Pratt, e as comédias Storks e Kevin Hart: What Now? estarão disponíveis pelo Facebook.

Apesar de testes rudimentares terem sido feitos no passado, o presidente do Fandango, Paul Yanover, disse que nunca houve uma experiência semelhante em larga escala. “A ideia não é só facilitar a aquisição, mas também incentivar que as pessoas comprem os ingressos em grupo”, diz o executivo, lembrando que o Facebook é uma plataforma coletiva.

A analista Julie Ask, da Forrester Research, foi apresentada ao projeto do Fandango e se mostrou animada. “Os consumidores, particularmente os mais jovens, acham inconveniente quando precisam de vários passos para concluir uma tarefa”, explica. “Eles querem tudo em um só lugar. Isso pode parecer um tanto fútil – a definição típica de um ‘problema do primeiro mundo’ –, mas o fato é que o Fandango está resolvendo a questão para este público.”

Além do Facebook. A rede social de Mark Zuckerberg é apenas uma das áreas de expansão do Fandango, que pertence ao grupo NBC Universal. Na última terça-feira, o app começou a permitir que usuários do iPhone começassem a adquirir ingressos sem precisarem sair da ferramenta de mensagens de texto do smartphone da Apple.

Qualquer pessoa usando o sistema operacional iOS 10 pode clicar no ícone do Fandango que aparece em forma de “pop up”. Para escolher um filme e achar o cinema mais próximo, basta selecionar um pôster. A opção de compra vem logo depois.

Uma interface do Fandango desenhada para o Snapchat – que também permitirá que os clientes comprem sem deixar a plataforma – está em desenvolvimento.

“O Fandango quer aparecer nesses ambientes de forma orgânica e natural, participando do jeito que as pessoas conversam, se planejam e compram”, afirma a analista Julie Ask.