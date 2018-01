Balé na Câmara Municipal

Renato Jakitas

Sede do poder legislativo na cidade de São Paulo, o edifício da Câmara Municipal serviu de locação para o novo filme publicitário da rede de varejo de perfumes e cosméticos O Boticário, que divulga uma nova coleção de maquiagens dentro da linha Make B., que está no portfólio da empresa há seis anos.

Criado pela AlmpapBBDO, o filme de 30 segundos estreou ontem na televisão aberta, no intervalo do Fantástico, da TV Globo. A produção explora a relação cotidiana entre duas bailarinas, a cidade grande e a relação feminina com a beleza. A escolha por duas dançarinas clássicas reforça o nome da coleção, Make B. Urban Ballet.

“A gente procurou um heliponto com uma vista de 360 graus da cidade. Foram dois dias de produção e três meses de pré-produção”, diz a diretora Fabiana Serpa, da produtora Paranoid, que assinou o filme ao lado de Paulo Vainer. “Recebemos da empresa algumas imagens de referência com metrópoles, bailarinas e com arranha-céus, mas tivemos muita liberdade para o roteiro”, conta.

No filme, as atrizes aparecem exercendo o ofício de dançarinas ou vestidas de forma casual, a caminho do ensaio. Logo na primeira cena, uma bailarina encara o espelho de um estúdio de dança enquanto se maquia. Na segunda parte, outra executa passos de balé no topo do prédio da Câmara, locado por dois dias – um sábado e um domingo, quando não há expediente.

As cenas externas foram todas gravadas na Avenida Paulista. “A escolha das atrizes foi difícil. Quando a candidata passava no teste da foto, não sabia dançar. Quando dançava, não ia tão bem no teste da foto”, lembra Fabiana, que analisou 20 garotas.

A nova coleção é o quarto lançamento do ano de O Boticário e teve investimento de cerca de R$ 19 milhões, considerando pesquisa, desenvolvimento de produtos e ações de marketing. Composta por 23 itens, o público-alvo da nova linha é a mulher urbana.

Estratégia de mídia. O filme será exibido em televisão aberta, até 13 de abril. Além do filme, a campanha terá anúncios impressos, mobiliário urbano, material de ponto de venda, estratégia para redes sociais, mídia display e editorial publicado em revistas de moda.