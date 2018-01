Brasil chega ao total de 86 Leões em Cannes

Fernando Scheller, enviado especial

Das categorias reveladas até agora no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, o Brasil já ganhou 86 Leões, incluindo 27 prêmios distribuídos em 4 das 5 categorias relevadas nesta quarta-feira, 22, pelo festival.

Em Media Lions, além do ouro e do bronze para a campanha da FCB Brasil para o Estadão, foram mais quatro Leões de bronze: Lew’Lara\TBWA (Cia. Cacique de Café Solúvel), Akqa São Paulo (Usher), Leo Burnett Tailor Made (Clube Sangue Bom) e Ogilvy (Jogos Parolímpicos). O outro ouro veio na categoria Cyber, que analisa as melhores soluções para marcas no meio digital e ficou com a campanha “Magic Words”, feita pela agência AlmapBBDO para a marca de tecnologia HP.

A categoria ainda trouxe três pratas, para Grey Brasil (Sekron Sitemas de Segurança), JWT (ONG Atados) e W3Haus (ONG Criola). Cyber teve cinco bronzes, para Almap (HP), Africa (Banco Itaú), JWT (Atados), DM9DDB (89 FM e TokStok).

Em Mobile, foram oito Leões, sendo quatro pratas, para JWT (Instituto Ayrton Senna), JWT (Atados) e duas para FCB Brasil (Estadão). Os bronzes foram para: DM9DDB (TokStok), FCB (Estadão), Africa (Itaú) e JWT (Atados).

Em Creative Data foram quatro leões de bronze: dois para Grey Brasil (Sekron e Wifialarm), WMcCann (Exército da Salvação) e W3Haus (ONG Criola).