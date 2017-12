Rejeitado pelo McDonald’s, Burger King estende convite à Giraffas

Depois de tentar, sem sucesso, um “casamento” com o McDonald’s na semana passada, o Burger King anunciou nesta quinta-feira, 3, que vai se contentar com parcerias com redes menores que aceitaram o desafio de se juntar à empresa no Peace Day Burger, que a rede pretende lançar em todo o mundo no próximo dia 21. Entre as novas “noivas” está a brasileira Giraffas.

A arrecadação dos sanduíches “híbridos” criados com ícones de diferentes redes seria transferida para uma organização não-governamental dedicada ao alívio de conflitos no mundo, a Peace One Day.

Inicialmente, a ideia do Burger King foi convidar o McDonald’s, seu principal rival e cadeia de fast-food número um do mercado global, para um “casamento” que duraria apenas um dia. A ideia era vender, nas duas redes, sanduíches que usassem ícones das duas marcas – uma mistura de Big Mac com Whopper, o McWhopper, ou algo parecido.

O McDonald’s, em nota divulgada pelo presidente global da rede, recusou a oferta e disse que já promove seus próprios dias especiais, como o McDia Feliz, sempre no fim de agosto. Sugeriu que o Burger King participasse da iniciativa.

Redes menores ao redor do mundo, no entanto, disseram estar interessadas na união com o gigante Burger King. O Burger King, sem poder se unir ao principal rival, divulgou ontem um comunicado global dizendo aceitar o casamento com redes menores. E, assim, a Giraffas conseguiu uma menção global, em inglês, no blog da vice-líder em fast-food no mundo.