Cielo recorre ao Frankenstein para dizer que vai além das ‘maquininhas’

Em 14 dias, a Cielo reuniu 242 pessoas em torno de seu novo esforço de marketing: comunicar os clientes que a empresa vai além das ‘maquininhas’ de pagamento.

A primeira parte dessa estratégia entrou no ar no último sábado, na televisão e na internet. São três filmes de 30 segundos estrelados por personagens clássicos do terror, como os góticos Frankenstein e bruxa Morgana, além do caricato fantasma de lençol branco que flutua pela casa. Os vídeos expõem os serviços não tão evidentes que são oferecidos pela empresa aos varejistas, como conversão de moedas na máquina e um programa de gestão financeira.

Assinados pelas agências Y&R e Wunderman, os cinco filmes demandaram mais de 100 horas de gravação, em sete dias (os outros sete dias foram para a produção e finalização do material). Com o mote de “empreendedores fantásticos”, os produtores optaram por locações em estabelecimentos comerciais reais, exceção feita ao vídeo da estrelado pelo personagem Egydio, uma múmia especialista em antiguidades.

“O restaurante da Morgana é a Casa do Porco, na República, o posto de peças do Frank é a oficina do Batistinha, na República, que tem carros incríveis”, conta a diretora de marketing da Cielo, Duda Bastos, que participou de todo o processo de gravação.

Segunda a executiva, optar por locações reais fez a campanha ficar mais próxima do comerciante. “Nosso foco é o empreendedor. Temos uma tarefa complicada. As pessoas acham que a Cielo é só maquininhas. Com essa campanha, queremos nos posicionar como uma empresa de serviços e de tecnologia para o varejo, com foco em transações financeiras”, diz a Duda.

Dividida em duas etapas, a primeira que estreou sábado vai até o mês de agosto com três filmes e um clipe musical de dois minutos da televisão, além de outros dois filmes para a internet (em um total de cinco). A segunda parte contempla uma interação maior pelos canais virtuais. A agência Wunderman desenvolveu um hotsite com todos os detalhes do portfólio apresentado nos filmes e criou perfis para os cinco personagens protagonistas dos filmes no Twitter. Além de interagir com o público, eles vão atuar como consultores virtuais, esclarecendo eventuais dúvidas sobre os produtos e serviços da Cielo.