Cimento de cara nova

Marina Gazzoni

A Votorantim Cimentos lançará na sexta-feira uma campanha nacional com o comediante Leandro Hassum para divulgar o novo posicionamento da marca, que fez a maior mudança em seu portfólio em 83 anos. Em vez do saco padronizado do “cimento portland”, com indicações de uso nas entrelinhas, as novas embalagens terão uma assinatura que mostra o cimento indicado para cada obra – como “obras estruturais”, para fundações, ou “obras básicas”, para reparos pequenos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tanto a mudança da embalagem quanto a escolha do protagonista da campanha foram definidas após uma pesquisa com 400 profissionais da construção civil, como pedreiros, construtoras e varejistas, e consumidores.

Além do ator Leandro Hassum, que explica a mudança do produto no vídeo, o comercial tem a participação de pedreiros como estrelas.

As cenas foram gravadas na loja Ferramentas Gerais (FG), no bairro da Lapa, em São Paulo. Na madrugada seguinte à gravação, dia 26 de setembro, era aniversário de Hassum. A equipe de produção preparou uma surpresa e encerrou a diária com um bolo de aniversário.